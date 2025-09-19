Il caso Lookman è risolto. Se ne parla oggi sul Corriere della Sera, di quanto avvenuto nelle ultime ore in casa Atalanta: il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il chiarimento con la società, il tecnico e i compagni.

In piena emergenza, con Scamacca e De Ketelaere infortunati, la Dea arriva al lieto fine della storia al momento giusto. Lookman sarà infatti a disposizione già per la trasferta di domenica a Torino. Caso chiuso? Almeno fino a gennaio, quando qualche big potrebbe bussare alla porta.