Giornata di presentazione ufficiale per Yann Karamoh, nuovo attaccante del Porto. Il francese, ex Torino, ha firmato un contratto annuale con i Dragoes' dopo essersi allenato da svincolato durante l’estate.

"Mi sono preparato al meglio con i preparatori atletici - ha dichiarato l'ex Inter - anche se non sono ancora nella mia condizione ideale. Spero di raggiungere presto la forma migliore. Sono felice di essere qui, è un grande club, lo sappiamo tutti. Mi considero un combattente: odio perdere e questo mi definisce come calciatore".

Per l’ex granata, l’avventura in Portogallo significa anche il ritorno sotto la guida di Francesco Farioli, tecnico con cui aveva già lavorato in passato: "È un ottimo allenatore, giovane, con tante idee. Ama il calcio e il lavoro quotidiano, sono contento di poter collaborare di nuovo con lui".

Dopo mesi difficili senza squadra, Karamoh guarda ora al futuro con entusiasmo: "È stata un’estate particolare, ma ho continuato a lavorare per farmi trovare pronto. Adesso non vedo l’ora di allenarmi con i miei nuovi compagni e dare il massimo per il Porto".