Dopo il primo turno di Champions League consumatosi da martedì a ieri, i club partecipanti passano subito all’incasso. Nella giornata di oggi, la UEFA ha effettuato infatti i primi pagamenti per la partecipazione alla massima competizione europea per club, distribuendo sia la gran parte della quota di partecipazione, sia il 75% di quanto previsto sulla base del nuovo segmento value, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico. Da Nyon sono in arrivo nelle casse delle società un totale di oltre 1,3 miliardi di euro tra bonus per la partecipazione (643 milioni) i premi del segmento value (640 milioni, il 75% del totale) e i bonus riconosciuti ai club eliminati durante i playoff di qualificazione, 30 milioni di euro complessivi.

Per i club italiani, secondo la stima di Calcio e Finanza, gli incassi totali toccano quasi i 150 milioni di euro. Comanda l'Inter, che supera quota 40 toccando quota 41,89. Segue la Juve che arriva a 38 milioni. Più staccate Atalanta e Napoli, rispettivamente, a 35 e 34,5 milioni.