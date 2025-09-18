L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, analizzando anche Ajax-Inter:

Inter, buona vittoria sull'Ajax. Chivu è più maturo di Tudor nella gestione di squadra?

"Chivu è stato bravo, la squadra era forte lo scorso anno anche se non ha fatto quanto ci si aspettava. Ha lavorato su un'intelaiatura già ben organizzata, ci sta che l'Inter sia più avanti e quadrata. La Juve è un po' un cantiere aperto, nonostante Tudor sia lì da sei mesi. C'è ancora molto da lavorare. Soffre a centrocampo, e questo poi penalizza anche la difesa. E gli attaccanti devono dare una mano ai centrocampisti. Secondo me il gioco lo dettano gli attaccanti, in qualsiasi situazione".