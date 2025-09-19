Tre punti a parte, la migliore notizia che l’Inter si porta dietro da Amsterdam è che, finalmente, esiste un attacco "vero e completo", al di là della coppia dei titolari, Lautaro e Thuram. Lo sottolinea anche oggi il Corsport, con particolare riferimento a Francesco Pio Esposito, titolare con Thuram alla Cruijff Arena e autore di una prestazione da incorniciare.

"Evidentemente, serviranno altre conferme. Ma le cose sembrano davvero funzionare - si legge -. Pio ha incantato tutti contro l’Ajax. Non ha sofferto il palcoscenico, anzi si è subito calato nel clima europeo. E, in più, è diventato un punto di riferimento per la manovra della squadra, nonché il partner ideale per un Thuram già di suo scatenato. Vero che anche Lautaro è capace di ricevere il pallone spalle alla porta, per poi smistarlo, trovando spesso un compagno libero per l’affondo, sovente con illuminanti aperture su una delle due fasce. In questo senso, il gioiellino nerazzurro non ha la stessa sicurezza e confidenza, soprattutto nel passaggio lungo. Quel lavoro, però, lo fa con una fisicità superiore, tanto che per l’avversario è impossibile o quasi aggirarlo. Per di più, possedendo comunque una visione di gioco non comune per un attaccante. Insomma, Pio dà l’impressione di sapere sempre cosa fare, potendo sfruttare anche l’intuizione per l’assist".