Archiviata la preziosa vittoria in Champions League sul campo dell’Ajax, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di ritrovare i tre punti dopo i ko consecutivi con Udinese e Juventus. A San Siro arriva un Sassuolo reduce dal successo casalingo contro Lazio: l’1 vale 1,28 su William Hill, mentre pareggio e vittoria dei neroverdi - riporta Agipronews - sono in lavagna a 5,80 e 9,80. L'Over è invece a quota 1,53 su Snai, mentre l’Under è fissato a 2,35.

Tra i possibili marcaori spicca Marcus Thuram: un gol del francese vale 2,25, quello di capitan Lautaro Martinez è visto invece a 2. In lavagna anche Hakan Calhanoglu a 3,25, mentre tra gli emiliani i favoriti sono Domenico Berardi e Andrea Pinamonti, entrambi offerti a 5.