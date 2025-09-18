Esordio stagionale col botto quello di Aleksandar Stankovic in Champions League. Prima gara nell'Europa che conta e prima titolarità per l’ex interista che parte dal 1’ nell’undici del Club Brugge contro il Monaco. Partita che i francesi si complicano subito con un errore dal dischetto di Akliouche, facendo spirare un vento favorevole ai belgi che trovano il gol del vantaggio con Tresoldi poco dopo lo scattare della mezz’ora, rete seguita da quella di Onyedika qualche minuto dopo. Al 43esimo Vanaken fa 3-0 e nella ripresa Diakhon cala il poker. Al 92esimo Ansu Fati accorcia le distanze, ma è troppo tardi per impensierire gli avversari, finisce 4-1 Club Bruges-Monaco, risultato che fa esultare non poco l’ex capitano dell'Inter Primavera.

Finisce in pareggio per 2-2 invece tra Copenhagen e il Leverkusen. Coi tedeschi che riescono a riacciuffare la partita nel recupero grazie ad un'autorete di Hatzidiakos.