Sarà il KFF Vllaznia l'avversaria dell'Inter Women nel secondo turno di UEFA Women’s Europa Cup, raggiunto dopo aver eliminato l'Hibernian. Il sorteggio di Nyon, dove è stato presentato il nuovo trofeo, ha tracciato il percorso delle nerazzurre di Gianpiero Piovani che affronteranno in doppia sfida andata e ritorno la formazione albanese: la prima gara andrà in scena al 'KONAMI Football Centre' il 7/8 ottobre, mentre la seconda si giocherà in trasferta il 15/16 ottobre.

UEFA WOMEN'S EUROPA CUP 2025/26 | LE DATE

Primo turno di qualificazione Andata: Inter-Hibernian FC Women 4-1 Ritorno: Hibernian FC Women-Inter 0-1

Secondo turno di qualificazione: Andata: 7/8 ottobre Ritorno: 15/16 ottobre

Ottavi di finale Sorteggio: 17 ottobre, Nyon Andata: 11/12 novembre Ritorno: 19/20 novembre

Quarti di finale Sorteggio: 17 ottobre, Nyon Andata: 11/12 febbraio Ritorno: 18/19 febbraio

Semifinali Sorteggio: 17 ottobre, Nyon Andata: 24/25 marzo Ritorno: 1/2 aprile

Finale (andata e ritorno) Sorteggio (per decidere l'ordine delle partite): 17 ottobre, Nyon Andata: 25 o 26 aprile Ritorno: 2 o 3 maggio