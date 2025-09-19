Quattro partite, cinque gol segnati, più un assist. Un avvio così, come ricorda Tuttosport, Marcus Thuram non lo aveva mai avuto. Nemmeno lo scorso anno, fino a poco fa il suo migliore per avvio con quattro reti alla data del 19 settembre.

Dopo il finale in calando della passata stagione e un brutto Mondiale per club, era difficile immaginare una ripartenza così e invece è stata fulminante, con una novità. L'abilità nei colpi di testa. Era la sua debolezza, sembra diventata la sua specialità.

La parte più difficile sarà mantenere gli stessi ritmi andando avanti nella stagione, visto che già l'anno scorso (come ha ricordato di recente Bastoni con una battuta) l'attaccante è andato "in vacanza negli ultimi sei mesi". Domenica affronterà il Sassuolo, contro cui ha giocato una volta, fornendo un assist a Dumfries ma senza segnare.