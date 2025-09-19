Marcus Thuram è stato inserito nella formazione ideale della prima settimana di gare di Champions League, ma questo non è bastato all'attaccante francese dell'Inter per aggiudicarsi il premio di giocatore della settimana. Tikus si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle di Marcus Rashford, matador del Newcastle con la maglia del Barcellona, e dello juventino Dusan Vlahovic. Chiude la graduatoria Francisco Trincão dello Sporting Lisbona.