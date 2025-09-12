Nel tardo pomeriggio di sabato, alle ore 18, l'Allianz Stadium di Torino ospiterà il 185esimo Derby d'Italia di Serie A (dal 1929/1930) tra Juventus e Inter. Il bilancio vede i bianconeri in vantaggio con 88 vittorie, con 47 pareggi e 49 successi nerazzurri a completare il quadro. A Torino, dal campionato a girone unico, l'Inter ha vinto in 11 occasioni, a cui si aggiunge la vittoria a tavolino del 1983.