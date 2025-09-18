Gonzalo Bustos è sbarcato in Italia e ha scelto l'Inter grazie all'intervento diretto di Javier Zanetti. A raccontarlo è l'attaccante classe 2004, ora in forza all'Athletic Palermo, nell'intervista concessa a Seried24.com: "Sono arrivato in Italia per giocare con l’Inter, dove ho fatto l‘Under 15 - ricorda -. Il mio procuratore ha ricevuto una chiamata da Zanetti, e non potevamo dire di no. Il viaggio verso l’Italia, poi l’Inter, una realtà enorme, così grande e che ci tiene alla cura dei suoi atleti, sin da bambini, lì non si lascia nulla al caso".