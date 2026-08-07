Domani, all'Optus Stadium di Perth, si giocherà il terzo Juve-Inter della storia fuori dai confini nazionali. La gara più giocata nella storia del nostro calcio conta solo due precedenti all'estero, nessuno di questi ufficiale: il 6 agosto 2013 il derby d'Italia fu disputato al 'Sun Life Stadium' di Miami, nell'ambito della 'Guinnes Cup'. Incrocio che sorrise ai nerazzurri di Walter Mazzarri che si aggiudicarono la posta in palio ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (Ricky Alvarez e Arturo Vidal su rigore).

Bianconeri e nerazzurri si ritrovarono nel 2019, in Cina, all'Olympic Sports Centre Stadium di Nanchino, con epilogo opposto rispetto a quello statunitense: dopo l'1-1 al 90' (autorete di Matthijs de Ligt e gol Cristiano Ronaldo), fu la squadra di Maurizio Sarri ad avere la meglio grazie alla parata di Gianluigi Buffon su Borja Valero, seguita dalla trasformazione decisivia dagli undici metri di Merih Demiral.