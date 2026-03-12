San Siro porta bene ad Ange-Yoan Bonny, che finora ha trovato quattro dei suoi cinque gol stagionali in casa. In totale l'attaccante francese, alla sua prima stagione all'Inter dopo l'arrivo dal Parma, è stato coinvolto in sette reti in 12 presenze interne nel campionato in corso, dopo aver chiuso la stagione precedente con appena quattro partecipazioni in 19 gare domestiche.

Data: Gio 12 marzo 2026
Autore: Stefano Bertocchi
