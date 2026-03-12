Dopo le due amichevoli con la Francia disputate un mese fa a Clairefontaine, terminate con una vittoria per parte, la Nazionale Under 16 Femminile tornerà a radunarsi da lunedì 16 a giovedì 19 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il tecnico Priscilla Del Prete ha convocato per lo stage 33 calciatrici, 32 ragazze classe 2010 e il difensore del Como classe 2011 Emma Fiorani.

Tra poco meno di un mese, dal 7 al 16 aprile, la Nazionale Under 16 sarà impegnata a Tirana in un Torneo di Sviluppo UEFA che la vedrà affrontare le pari età di Albania, Norvegia e Galles.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Maria Mino (Sassuolo), Annalisa Ruotolo (Genoa), Emilia Wenin (Fiorentina);

Difensori: Josephine Brunetti (Juventus), Rosa Campagnolo (Nottingham Forest), Anna Dall’Ava (Inter), Emma Fiorani (Sassuolo), Camilla Grotto (Hellas Verona), Gaia Mariani (Inter), Arianna Mazzoni (Basilea), Jana Oberparleiter (Fiorentina), Ilaria Occhipinti (Inter), Sofia Oliva (Juventus), Lara Serra (Milan);

Centrocampiste: Siria Crotti (Roma), Sara Ferraro (Sampdoria), Denise Gavazza (Sassuolo), Lucrezia Grigoli (Roma), Beatrice Iiriti (Fiorentina), Adele Mazzei Braschi (Fiorentina), Ginevra Mosciatti (Roma), Vittoria Pesci (Fiorentina), Emma Tallevi (Bologna), Elisa Valner (Hellas Verona);

Attaccanti: Sofia Chiessi (Sassuolo), *Fabiana De Clemente (Roma), Sara Elshamy (Milan), Federica Faggioli (Fiorentina), Margherita Graziani (Roma), Alice Mariotti (Roma), Amelia Muka (Fiorentina), Mariasole Platto (Inter), Alessia Saragoni (Inter).

*indisponibile, convocata al suo posto Caterina Tozzi (Fiorentina)

Staff – Allenatore: Priscilla Del Prete; Coordinatore Nazionali Giovanili Femminili: Enrico Maria Sbardella; Assistenti allenatore: Alessandro Fabbro e Mauro Girini; Preparatori atletici: Lorenzo Corsi e Nicolò Marco Brigati; Preparatore dei portieri: Mattia Volpi; Match analyst: Gianluca Turi; Osservatori: Alessandro Carnaghi, Giuseppe Petrosino e Diego Sasso; Medici: Alessandra Colella e Carola Morini; Fisioterapisti: Mattia Mollo e Luce De Marchi; Nutrizionista: Barbara Filosini; Psicologo: Gabriele Costanzo; Segretario: Elena Moretti.