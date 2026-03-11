Ospite di Sky Sport, Gianluca Pagliuca ha detto la sua su quanto accaduto ieri allo Stadio Metropolitano di Madrid, dove Antonin Kinsky ha vissuto 20' da incubo durante la gara di Champions League tra l'Atletico e il Tottenham, per colpa di due topiche che hanno indirizzato la qualificazione verso la squadra spagnola: "Ho visto la partita, mi è dispiaciuto da morire perché mi sono immedesimato in lui. Non sono d'accordo, in genere, con la scelta di sostituire un portiere dopo pochi minuti, ma ieri Tudor ha fatto bene, e lo dico a malincuore. Fossi in Tudor gli darei un'altra possibilità in Premier", il pensiero dell'ex portiere . Che ha motivato così il suo parere parlando del rendimento sotto i suoi standard di Guglielmo Vicario, obiettivo dell'Inter: "Vicario in questa stagione non sta giocando bene, bisogna essere sinceri. Negli anni passati è stato determinante, quest'anno è incappato in qualche errore ed, evidentemente, non dà più quella sicurezza che dava prima. Tudor ha provato questa mossa mettendo Kinsky".