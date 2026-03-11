Ospite di Sky Sport, Gianluca Pagliuca ha detto la sua su quanto accaduto ieri allo Stadio Metropolitano di Madrid, dove Antonin Kinsky ha vissuto 20' da incubo durante la gara di Champions League tra l'Atletico e il Tottenham, per colpa di due topiche che hanno indirizzato la qualificazione verso la squadra spagnola: "Ho visto la partita, mi è dispiaciuto da morire perché mi sono immedesimato in lui. Non sono d'accordo, in genere, con la scelta di sostituire un portiere dopo pochi minuti, ma ieri Tudor ha fatto bene, e lo dico a malincuore. Fossi in Tudor gli darei un'altra possibilità in Premier", il pensiero dell'ex portiere . Che ha motivato così il suo parere parlando del rendimento sotto i suoi standard di Guglielmo Vicario, obiettivo dell'Inter: "Vicario in questa stagione non sta giocando bene, bisogna essere sinceri. Negli anni passati è stato determinante, quest'anno è incappato in qualche errore ed, evidentemente, non dà più quella sicurezza che dava prima. Tudor ha provato questa mossa mettendo Kinsky".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:56 Sao Paulo, c'è anche l'Inter sul fantasista classe 2009 Zabarelli. E gli scout della FIGC lo tengono d'occhio
- 21:40 L'Inter presenta 'Inter The Opus 118 Marquee Edition': "Una straordinaria celebrazione dei 118 anni di storia nerazzurra"
- 21:25 Roma, Rossettini: "Altra sfida all'Inter? Non cambia nulla. Andremo sui particolari e cercheremo di vincere"
- 21:10 Mancini: "Con l'Inter, Allegri ha dimostrato di essere tutto fuorché obsoleto. Ha fatto un gran lavoro"
- 20:55 Havertz fa gol all'89esimo e salva l'Arsenal: finisce 1-1 l'andata degli ottavi in casa del Leverkusen
- 20:40 Vicenza-Inter U23, il 'Menti' si riempie per la possibile festa promozione: biglietti venduti in mezz'ora
- 20:26 Romano: "Inter-Calhanoglu, probabilità serissima di separazione a fine stagione in un caso. Il rinnovo..."
- 20:12 Milan-Inter, plebiscito per Zielinski. Sul podio anche due difensori
- 19:56 Gasperini: "Non vinciamo una Champions dal 2010 con l'Inter. Inutile nascondere le difficoltà del calcio italiano, siamo tutti coinvolti"
- 19:42 Vicario obiettivo dell'Inter, Pagliuca: "Non sta giocando bene, non dà più quella sicurezza che dava prima"
- 19:28 Mkhitaryan, un altro anno all'Inter? Tutto nelle mani dell'armeno, le parti ne discuteranno verso fine stagione
- 19:14 Ruggito di Pavard col Marsiglia, Obraniak: "Forse De Zerbi usava troppo il bastone. Ora Beye..."
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-ATALANTA, RIALZIAMOCI: le ULTIME da APPIANO. DIBATTITO su INZAGHI e CALHA
- 18:55 Ibrahimovic scherza con i giornalisti di CBS Sports Golazo: "Dovete stare dalla parte giusta di Milano, quella fashion"
- 18:40 Atalanta annichilita dal Bayern, Palladino guarda avanti: "Tiriamo su la testa e pensiamo al campionato"
- 18:25 Dumfries punta l'Atalanta. L'Inter lo celebra alla Tupac: "All eyes on him"
- 18:12 Atalanta, De Roon: "Inter? Gara importantissima, dimentichiamo la sconfitta contro il Bayern"
- 17:57 L'Inter interessata al progetto NBA Europe, Ettore Messina: "Si tratta di una grande opportunità"
- 17:42 Icardi e Wanda Nara ancora contro in tribunale: l'azione legale dell'argentino è legata al periodo in cui era all'Inter
- 17:28 Non solo Stankovic, il Club Brugge vola coi gol di Tresoldi. E il serbo si sbilancia sul compagno
- 17:13 videoCoca Cola per Milano-Cortina 2026, Javier Zanetti crea la 'sua' lattina speciale
- 17:00 Divieto di trasferta per i tifosi Inter, non avviata la vendita dei biglietti nel settore ospiti a Firenze
- 16:45 L'Amburgo si prepara a salutare Vuskovic. Per la sua sostituzione, monitorato Lorenzo Pirola
- 16:31 Florenzi: "Per me il campionato lo vince l'Inter. Mourinho mi voleva riportare alla Roma"
- 16:17 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 16:02 Forbes - Gli Hartono del Como i proprietari più ricchi in Serie A. Marks di Oaktree stacca Cardinale
- 15:48 Calcio italiano in apnea in Europa, la versione di Italiano: "Le due finali Champions dell'Inter un grande merito"
- 15:34 videoPerché bisogna RICONOSCERE le LACUNE di CHIVU. E c'è QUALCOSA che NESSUNO dice
- 15:19 Season Ranking, batosta Atalanta e l'Italia perde terreno: quinto posto in Champions sempre più lontano
- 15:05 CIES - Valore giocatori di proprietà, comanda il Chelsea. Inter prima italiana, Lautaro oltre i 100 mln
- 14:51 Roma, operazione e stagione finita per Ferguson. E così anche l'esperienza in giallorosso
- 14:36 Psicodramma Kinsky al Tottenham, ma Tudor difende la sua scelta: "Vicario era sotto pressione"
- 14:22 Mondiali 2026, l'Iran non ci sarà. L'annuncio del Ministro dello Sport: "Contro di noi misure malvagie"
- 14:07 Moratti: "Scudetto Inter non in discussione, ma bisogna iniziare a correre. Mi proposero il Napoli, però..."
- 13:53 Atalanta, Musah guarda al campionato: "Col Bayern sconfitta netta, archiviamo e pensiamo all'Inter"
- 13:39 Sky - L'Inter al lavoro: Thuram in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni, Lautaro e Calhanoglu
- 13:24 CdS - Bayern Monaco, calcio spettacolo a Bergamo sotto gli occhi di Ausilio e Baccin
- 13:10 Tudor, assist all'Inter: Vicario sempre più in uscita dal Tottenham. Ma i nerazzurri hanno pronta l'alternativa
- 12:56 Repice: "Il derby non ha riaperto nulla. Potevo raccontare la partita due ore prima"
- 12:42 "Mani" di Ricci scatena una rissa in un bar nel pieno centro di Rovigo
- 12:29 Inter Women, Glionna: "Si può fare sempre meglio. La semifinale di Coppa Italia con la Roma? Sarà molto dura"
- 12:15 Serie A, 29esima giornata: Inter-Atalanta sarà diretta da Manganiello. Gariglio con Chiffi al VAR
- 12:00 videoITALIA sbranata in CHAMPIONS, quanta IPOCRISIA: chiedete SCUSA all'INTER di SIMONE INZAGHI!
- 11:45 Solidarietà tra portieri per Kinsky: Sommer rincuora il collega con le parole di De Gea
- 11:30 De Vrij ai Mondiali, Koeman: "All'Inter gioca poco, ma altri fattori parlano a suo favore"
- 11:16 Retroscena dal Corsera: Inter e Juventus decisive per far saltare la riunione arbitri-allenatori
- 11:02 Il Messaggero - La nuova Inter ripartirà da Lautaro. In cinque saluteranno, molti restano in bilico
- 10:48 Trezeguet: "Dieci anni di Juve. Ma dopo il primo anno potevo andare all'Inter: vi racconto"
- 10:34 Serena: "Gestione Inzaghi opaca nel finale, ma che gioco: con gli attaccanti di quest'anno..."
- 10:20 Corsera - Arbitri, stagione tra le peggiori di sempre: serve una rivoluzione. Figc e Lega discutono su tre punti
- 10:06 La Repubblica - Atalanta umiliata, quasi meglio Inter, Juve e Napoli che abbandonano in anticipo
- 09:52 Cassano: "Chivu rivoluzionerà l'Inter l'anno prossimo: ecco come". Poi attacca tutti: Inzaghi, tifosi, Barella e... Esposito
- 09:38 TS - Dumfries al lavoro nel giorno di riposo: punta l'Atalanta. E l'Inter spera... nell'Olanda
- 09:24 TS - Inter, è già allarme nazionali: da Lautaro a Calha passando per gli azzurri, la "sosta" sarà cruciale
- 09:10 GdS - Spariti gol e bomber in A: -62 in un anno, solo Lautaro in doppia cifra. L'anno scorso erano in sette
- 08:56 GdS - L'Inter guarda già all'Atalanta: Thuram ritrova Esposito. E per Bastoni...
- 08:42 CdS - Rinnovi Inter, Bisseck e Carlos Augusto i primi. Novità su Dimarco. E per Sommer spunta una nuova ipotesi
- 08:28 GdS - Bastoni, già oggi il consulto decisivo in vista dell'Atalanta: la speranza è che...
- 08:14 GdS - Dumfries è pronto: dentro dal 1' contro l'Atalanta. E anche Dimarco ne trae giovamento
- 08:00 CdS - Futura Inter, c'è un dubbio Calhanoglu: ha senso così? Da Koné a Jones, i piani nerazzurri in mediana
- 00:00 Non dimenticatevi di Chivu
- 23:45 Pazzini: "Discorso Scudetto comunque chiuso. Derby, vanno fatti i complimenti al Milan"
- 23:30 Atalanta, Pasalic e Palladino in coro: "Abbiamo sempre reagito e lo faremo anche con l'Inter"
- 23:15 Toni: "Chivu ha fatto cose importanti. Se mettiamo in dubbio l'unico tecnico che vince, allora gli altri?"
- 23:00 UCL - Flop Atalanta, il Bayern Monaco passeggia a Bergamo e ne fa sei. Cinquina Atleti, ok il Gala
- 22:45 Platini: "Fossi nella FIFA userei il VAR in due casi. Infantino buon numero due, non un numero uno"
- 22:30 Barella, da mito a capro espiatorio. Lui resta fedele a sé stesso, s'improvvisa cuoco e non punta alle 'pin'
- 22:15 Oltre 2 milioni di spettatori per Milan-Inter su DAZN: è la quarta partita più vista dell'anno
- 22:00 Giudice Sportivo - Vecchi a Vicenza senza lo squalificato Stante. Seconda ammonizione per Cocchi
- 21:45 Colonnese: "VAR un disastro per tutti. Inter delusa da Chivu per la Champions, ora spera nello Scudetto"