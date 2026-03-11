Resta concreta la possibilità di separazione tra l'Inter e Hakan Calhanoglu al termine della stagione corrente. Secondo Fabrizio Romano, c'è una condizione senza la quale l'addio è scontato: il rinnovo entro l'inizio del mercato estivo. Se il centrocampista turco non dovesse trovare un accordo per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2027 con il club milanese nei prossimi due mesi, c'è la serissima probabilità che le strade si dividano dopo cinque anni. 

