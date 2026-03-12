Si terrà lunedì prossimo, 16 marzo, a Coverciano, la cerimonia del 'Cronometro d’oro', l’evento che celebra i migliori preparatori atletici del calcio italiano. Esattamente come la Panchina d’oro, anche il Cronometro d’oro si inserisce all’interno di una giornata dedicata agli aggiornamenti professionali.

Lunedì prossimo, nell’auditorium del Centro Tecnico Federale, interverranno in qualità di speaker - davanti a una platea composta da preparatori atletici – Stefano Righetti (cardiologo e medico della FIDAL, la Federazione di Atletica Leggera), Luca Filipas (allenatore del TotalEnergies Pro Cycling Team e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano) ed Ermanno Rampinini (docente ai corsi centrali di Coverciano e coordinatore della preparazione atletica del Sassuolo).

Durante la giornata saranno premiati, secondo l’insindacabile giudizio degli stessi colleghi che si stanno esprimendo in questi giorni con una votazione on-line, i migliori preparatori atletici per quanto riguarda Serie A, Serie B, Serie C, Serie A femminile e Serie B femminile. Dalla stagione 2019/2020 il Cronometro d’oro è organizzato dal Settore Tecnico della FIGC. Nella scorsa edizione a vincere per la Serie A maschile fu Domenico Borelli dell’Atalanta, unico preparatore a trionfare in più di un’occasione (Borelli aveva infatti ricevuto il Cronometro d’oro anche per quanto riguarda la stagione 2019/2020).