Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, oggi il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, parteciperà all'Assemblea delle Leghe europee e poi relazionerà i club nell'assemblea del pomeriggio del 23 marzo, nel giorno in cui è previsto l'incontro tra Gianluca Rocchi (designatore arbitrale) e i presidenti di Serie A.

Sempre il quotidiano rivela che Inter e Juventus hanno fatto pressioni affinché il colloquio fosse ristretto ai dirigenti e non allargato agli allenatori, come inizialmente previsto, essendoci ad oggi un livello di tensione troppo alto per poter suggerire tale ipotesi.