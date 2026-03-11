L'addio di Simone Inzaghi, il tentativo per Fabregas, l'idea Vieira e poi la scelta finale di Chivu. Il tecnico nerazzurro sta andando oltre le aspettative, ma bisogna sempre ricordare il contesto in cui ha lavorato e l'estate turbolenta ormai alle spalle.

Ne parliamo nel video pomeridiano sul nostro canale Youtube. 

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 11 marzo 2026 alle 15:34
Autore: Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.