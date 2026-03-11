Domani, alle 18, al 'Tre Fontane' andrà in scena Roma-Inter Femminile, gara valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Per l'occasione, il tecnico delle giallorosse, Luca Rossettini, ha convocato 21 giocatrici:  Antoine, Babajide, Baldi, Bergamaschi, Csiki, Dorsin, Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Haavi, Lukasova, Oladipo, Piekarska, Soggiu, Testa, Thogersen, Valdezate, Veje, Ventriglia, Viens. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 11 marzo 2026 alle 23:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture