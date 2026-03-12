Dopo il doloroso e sofferente forfait al derby, capitan Lautaro scalpita impaziente per tornare a trascinare la sua Inter il prima possibile. Impaziente e concentrato, il Toro è tornato a correre sui campetti di Appiano Gentile, dove sta continuando lavorando a parte ma con intensità con l'obiettivo di tornare a disposizione già per la trasferta di Firenze al Franchi. Recupero che procede step by step quello dell'argentino che è stato immortalato dai fotografi dell'Inter mentre si dedicava al suo training quotidiano e che Martinez celebra su Instagram.

"Bello rivedere il verde" ha scritto l'attaccante in un post social a corredo di un paio di foto che lo ritraggono su uno dei rettangoli verde della Pinetina, dove è finalmente tornato a correre con l'obiettivo di scendere in campo al Franchi, ma soprattutto a San Siro