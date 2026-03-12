Le statistiche degli ultimi incroci tra Inter e Atalanta sorridono alla squadra milanese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide segnando 19 gol e subendone 5. Solo tra il 1964 e il 1967 il club ha ottenuto otto successi di fila contro la Dea.

In più l'Inter è imbattuta nelle ultime 14 gare contro i bergamaschi, che hanno vinto l'ultima volta otto anni fa (4-1 a Bergamo l'11 novembre 2018).