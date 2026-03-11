Dario Nardella, ex sindaco di Firenze ed attuale eurodeputato del PD, ha parlato a Toscana TV commentando le ultime sulla vicenda relativa alla ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi: "Confido molto nella collaborazione tra il comune di Firenze e la Fiorentina. Sara Funaro sta lavorando in questa direzione con grande determinazione e sono felice che questo progetto, in cui io ho creduto moltissimo, vada avanti contro tanti gufi. Anche perché io da sindaco ho sempre messo la faccia di fronte alle difficoltà. Da decenni si parlava di uno stadio nuovo a Firenze, abbiamo verificato l'impossibilità di tutte le varie opzioni e quella che è rimasta la migliore è stata il rifacimento del Franchi senza demolirlo, come il Ministero dei Beni culturali ha preteso".

Nardella ha proseguito: "Non era facile fare il bando di gara internazionale, la gara per i lavori, l'affidamento dei lavori, l'apertura del cantiere e l'inizio dei lavori. A San Siro hanno impiegato dieci anni solo per firmare un contratto di vendita; Lazio e Roma sono agli atti iniziali, il Napoli non si sa, a Cagliari da anni c'è il vecchio stadio e quello provvisorio e ancora non sono partiti i lavori. A Bologna non abbiamo notizie, a Genova stiamo parlando di progetti, Bari stessa situazione, sto citando grandi città tra le quali Firenze è la più avanti di tutte, escludendo Torino con lo stadio della Juventus. Io sono convinto che Firenze si giocherà la carta dell'Europeo del 2032 con lo stadio nuovo. Ci vuole tanta fatica e pazienza ma questa notizia di oggi è un altro passo nella giusta direzione".