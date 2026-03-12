La Finalissima, che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa all'Argentina regina del Sud America, si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid il prossimo 27 marzo, salvo sorprese dell'ultimo minuto. Stando a quanto risulta a Marca, la decisione sulla sede sembra essere in fase di definizione dopo che gli organizzatori hanno preso atto del fatto che sia impossibile disputarla a Lusail, in Qatar, a causa della situazione instabile a livello geopolitico in tutto il Medio Oriente.