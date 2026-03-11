Sono andati esauriti in poco meno di mezz’ora tutti i biglietti dello stadio 'Romeo Menti', a disposizione dei tifosi di Vicenza, per la sfida di lunedì sera contro l’Inter U23 di Stefano Vecchi, ovvero quella che potrebbe consegnare al Lanerossi la promozione matematica in Serie B con ben sei giornate d'anticipo. Lo riporta Trivenetogoal.it. 
 

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 11 marzo 2026 alle 20:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
