Il Milan è una delle vittime preferite di Piotr Zielinski in Serie A: il polacco ha realizzato 4 gol contro i rossoneri in campionato, esattamente come contro Juventus e Udinese.

In generale Zielinski è stato coinvolto in 99 reti in Serie A, con 49 gol e 50 assist: dal 2010 in avanti solo 5 centrocampisti sono riusciti ad arrivare a quota 50 in entrambe le statistiche (Josip Ilicic, Antonio Candreva, Marek Hamsik, Papu Gomez e Hakan Calhanoglu).