"L'Inter per non perdere questo scudetto deve semplicemente fare quello che ha fatto fino ad oggi. Per un campionato come la Serie A, i 7 punti che i nerazzurri hanno ancora di vantaggio sono sempre tanti e difficili da recuperare". E' il pensiero espresso da Alessandro Altobelli riguardo alla corsa scudetto.

"Chivu sa quello che deve fare: ha perso il derby, ed è stato un duro colpo, però la squadra c'è, è molto equilibrata e non ha punti deboli. Vincerà col suo gioco. Ha solo bisogno solo di tornare a credere in quello che sta facendo. Dopo la sconfitta nel derby, il colpo c'è stato e può anche esserci il rischio che abbia fatto male; tuttavia penso che, al contrario, possa essere servito per dare un'ulteriore scossa. L'Inter, derby a parte, ha resistito anche all'assenza di Lautaro. Voto lui come uomo-scudetto nerazzurro, per quello che ha fatto e per ciò che continuerà a fare appena tornerà dall'infortunio, con tanta voglia di tricolore".