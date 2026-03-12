Tra i centrocampisti della Serie A che hanno inciso maggiormente in zona gol negli ultimi anni in tutte le competizioni, un nome spicca più di tutti: Hakan Çalhanoglu. Il regista dell’Inter è infatti il centrocampista con più reti segnate in tutte le competizioni dalla stagione 2017/18, con 79 gol, confermandosi una delle armi offensive più continue e decisive del campionato italiano.

Alle sue spalle troviamo Mario Pasalic dell’Atalanta con 68 reti, mentre sul terzo gradino del podio c’è il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, che oggi contro il Bologna ha realizzato la sua rete numero 60 gol dalla sua prima stagione in giallorosso nel 2017/18.