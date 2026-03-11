La UEFA ha comunicato l'arbitro di Inter-Benfica, gara valida per i quarti di finale di Youth League in programma mercoledì 18 marzo al Konami Centre di Milano. A dirigere la sfida che varrà un posto nella Final Four di Losanna sarà l'ucraino Oleksii Derevinskyi, assistito dai connazionali Oleksii Myronov e Svitlana Grushko. Il quarto ufficiale sarà invece il nostro Gianluca Manganiello.