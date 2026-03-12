Lunedì sera potrebbe essere una giornata di festa per il Vicenza e tutta la città. Al termine della partita contro l'Inter U23 i biancorossi potrebbero festeggiare la matematica promozione in Serie B. Ma a prescindere da tutto, il club ha già organizzato un'iniziativa di 'svago' dopo il 90esimo:

"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare che al termine della partita L.R. Vicenza-Inter U23, incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si terrà presso il settore Curva Sud il terzo tempo biancorosso, evento organizzato dal club che sarà aperto a tutti con musica dal vivo, food and beverage e tanto altro ancora".