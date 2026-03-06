In Viale della Liberazione sono in corso riflessioni sul futuro della porta nerazzurra. Yann Sommer è destinato a salutare a fine stagione per la scadenza del contratto mentre rimane in bilico il futuro di Pepo Martinez. Servirà quindi fare la scelta giusta per il nuovo portiere. Guglielmo Vicario rimane un'opzione anche se i costi sembrano troppo alti, così come Elia Caprile del Cagliari. Ovviamente vengono valutati diversi profili e tra questi c'è anche l'ucraino Andrij Lunin, classe '99, attualmente in forza al Real Madrid dove però trova poco spazio.
Anni fa l'Inter lo prese in seria considerazione e il gradimento nei suoi confronti non è diminuito. Potrebbe essere l'occasione a costi accettabili che la dirigenza sta aspettando ma prima bisognerà capire quello che accadrà alla Casa Blanca dove attualmente c'è un po' di confusione, a maggior ragione dopo la pesante sconfitta in casa contro il Getafe. Lunin è gestito da Jorge Mendes che guarda sempre con interesse al calcio italiano ma è anche garanzia di costi alti per i trasferimenti. Ovviamente in casa nerazzurra le valutazioni continueranno anche per le prossime settimane: l'estremo difensore è una scelta che non si può sbagliare.
Nel contesto delle riflessioni emerge un retroscena: lo scorso gennaio il Genoa aveva messo le mani su Bento Krepski, portiere attualmente in forza all'Al Nassr. L'accordo era fatto: prestito a 1,5 milioni e riscatto a 8,5 milioni. Poi l'espulsione del titolare tra i pali Nawaf Al-Aqidi ha convinto gli arabi a trattenere il brasiliano che successivamente ha trovato maggior spazio nella cavalcata verso il sorpasso all'Al Hilal di Simone Inzaghi. La classica slinding door che ha influito non solo sul Genoa (che poi ha virato su Justin Bijlow) ma anche sull'Inter. I nerazzurri infatti avevano un accordo con i rossoblu qualora Bento avesse superato l'esame 'europeo' confermando le qualità che dai tempi dell'Atletico Paranaense gli venivano riconosciute (e che avevano spinto Piero Ausilio a trattarne l'acquisto), per un investimento da 12 milioni di euro. In questo modo il Grifone si sarebbe garantito una rapida plusvalenza e l'Inter il portiere del presente e del futuro. Poi il caso ha deciso diversamente, ma escludere un ritorno di fiamma per il nazionale verdeoro sarebbe avventato.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 11:10 TS - Porta, difesa, centrocampo e attacco: tutti i nomi per il restyling dell'Inter. Il sogno resta Nico Paz
- 10:55 CdS - Trofei, punti e conti: Inter davanti al Milan. La rosa nerazzurra vale di più ed è costata circa 100 mln in meno
- 10:40 CdS - Dubbio Bartesaghi: si gioca il posto con Estupinan. Fofana in netto vantaggio su Ricci e Jashari
- 10:26 CdS - Inter, una parte del prossimo ritiro sarà in Germania: da definire solo gli ultimi dettagli
- 10:12 TS - De Winter-Akanji, destini incrociati. Lo svizzero è un punto fermo dell'Inter: il suo riscatto è scontato
- 09:58 CdS - Esposito al primo 'derby dei grandi' da titolare: ha già colpito nelle giovanili. Chivu sa quanto può essere utile
- 09:44 TS - Calhanoglu in regia, Barella e Zielinski ai suoi lati. Chivu rilancia Dimarco e Luis Henrique sulle fasce
- 09:29 CdS - Bonny in panchina nel derby: Esposito e Thuram in attacco. Calhanoglu in vantaggio su Mkhitaryan
- 09:15 GdS - Dumfries pronto a tornare. Col Milan non sarà solo una comparsa e il futuro può aspettare
- 09:00 Ancora Vieri: "Il percorso di Esposito non lo hanno fatto in tanti. Come Dimarco nessuno". Poi difende Bastoni
- 08:45 Vieri: "Nessun interista lo dice, ma se l'Inter vince il derby... Non vedo pesi mentali anche senza Lautaro"
- 08:30 GdS - Zielinski, da 'quasi' esubero a fedelissimo di Chivu: al derby chiavi in mano per stroncare il Milan
- 00:00 Inter, riprenditi il derby
- 23:46 Galli: "Sommer portiere importante, ma io scelgo Maignan. Derby? Spero non decida il VAR"
- 23:32 Fiorentina Primavera, Galloppa: "L'Inter ha grande qualità. Anche se la Youth League sta pesando"
- 23:17 Pierre Gasly: "Milano è una città che amo. Ma non chiedetemi se tifo Inter o Milan..."
- 23:03 Di Biagio: "Il derby sarà una partita molto bella. Forse il Milan proverà di più a vincerla"
- 22:49 Il Napoli consolida il terzo posto: 2-1 al Torino nell'anticipo della 28^ giornata. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa
- 22:35 Serie C, 12esima giornata di ritorno: domani Inter U23-Albinoleffe, dirigerà Teghille di Collegno
- 22:20 Interisti e milanisti vincono il derby della solidarietà: raccolta di beni a favore dei City Angels
- 22:06 Serena sul derby: "L'Inter ha due risultati su tre, ma il loro gioco può favorire il Milan"
- 21:51 L'analisi di Braglia: "La rosa del Milan poteva essere all'altezza dell'Inter. Sul derby..."
- 21:37 CM.com - L'Inter U23 a fine stagione traslocherà da Monza. Per la casa del futuro c'è un'idea forte
- 21:23 La Stella Rossa dice no a 17 mln dell'Olympique Marsiglia per Kostov. E 'avvisa' anche l'Inter sul suo prezzo
- 21:08 Dai giocatori dell'Olimpia Milano a Bianca Balti: parata di stelle a San Siro per il derby
- 20:55 Milan, Tomori carica l'ambiente rossonero: "La Curva Sud in Inghilterra non esiste". Poi ricorda lo Scudetto del 2022
- 20:40 Coco: "Quando arrivai all'Inter ero tra i 3 migliori terzini al mondo, lo disse Roberto Carlos. Il derby di domenica..."
- 20:26 Bookies - Derby, destinata a interrompersi la striscia Milan: Inter favorita. Occhio alla firma di Calha
- 20:12 Juventus, l'analisi di Spalletti: "I numeri dicono che non siamo dove vorremmo essere"
- 19:58 Passaggi effettuati, Akanji è il secondo miglior difensore della Serie A. In gol da due trasferte di fila: Milan avvisato
- 19:43 Attila, da Budapest 'Ogni Volta' al fianco dell'Inter: "Il prossimo sarà il mio 62esimo derby di fila"
- 19:29 Bookies - Inter favorita per lo scudetto, SNAI paga in anticipo le puntate sui nerazzurri: è un record assoluto
- 19:14 Il derby richiama Cardinale a San Siro: il proprietario del Milan sarà probabilmente in tribuna domenica
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso MILAN-INTER: la PROBABILE, il PIANO TATTICO, i DUELLI e il momento AMARCORD
- 18:52 Milan-Inter, sarà tutto esaurito anche in tribuna stampa. Saranno oltre 200 i Paesi a trasmettere il derby nel mondo
- 18:38 Zielinski ritrova il Milan, è una delle sue vittime preferite. Gol e assist, nel derby può toccare quota 100!
- 18:24 Milanese: "Napoli, non mi spiego i punti di distacco dall'Inter. Con le medio-piccole nerazzurri devastanti"
- 18:10 Ma quale Salernitana man e portaborracce di Alvarez: Lautaro più decisivo di Haaland e Mbappé. Lo dicono i numeri
- 17:56 AlbinoLeffe, Parlati: "Inter U23 forte, anche se non è nel suo miglior momento stagionale"
- 17:42 Eranio: "Inter meritatamente prima, derby al Milan ridarebbe interesse. Dimarco? Che qualità, ma cito altri due interisti"
- 17:28 Settore giovanile, il programma del week-end: derby per la categoria U16, la Primavera ospita la Fiorentina
- 17:14 In arrivo il Derby di Milano numero 246 della storia: l'Inter comanda il bilancio totale e quello in Serie A. I numeri
- 17:00 Obi ricorda il gol nel derby contro il Milan: "Una gioia immensa, l'ho vissuta nei giorni dopo"
- 16:45 Petrucci: "Milano e Roma avranno la sigla NBA, voglio portare avanti questo discorso"
- 16:31 Serie A, Dipartimento per le Pari Opportunità e Lega Calcio celebrano la 'Giornata Internazionale della Donna'
- 16:17 fcinNuovo portiere, l'Inter osserva la situazione di Lunin a Madrid. E c'è un retroscena legato a Bento
- 16:03 Como-Inter, pochi dubbi su Pepo Martinez. Poi prevale la corsia mancina
- 15:49 Sky - Roma, per Dybala lesione del menisco esterno: stop di 45 giorni, salterà la gara con l'Inter
- 15:34 Ricci: "Milan-Inter tra le rivalità più belle del mondo, è una fortuna poter giocare il derby"
- 15:20 Pisacane rassegnato: "Palestra? Tra qualche mese lo dovremo salutare, dispiace. Si è innamorato di Cagliari"
- 15:05 Serie A, Palladino 'Coach of The Month' di febbraio. De Siervo: "Preparato e pragmatico"
- 14:50 Damiani: "Derby, l'Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici"
- 14:35 Galante: "Mi auguro sia il derby di Pio. Sconfitta dell'Inter? Resterebbero 7 punti, ma..."
- 14:21 Van der Sar non ha dubbi: "Onana portiere 'top class', Sommer no"
- 14:07 Milan, Saelemaekers: "Nella settimana del derby l'Inter è sempre in una parte della mia testa. Bel rapporto con Calhanoglu"
- 13:53 Sky - Derby, tutto come da copione: Bonny in gruppo, partirà dalla panchina. In mezzo crescono le quotazioni di Calhanoglu
- 13:38 Qui Milan - Buone notizie per Allegri: Bartesaghi ha lavorato in gruppo a due giorni dal derby
- 13:24 Pasqua a San Siro per l'Inter: definito l'orario del match con la Roma. Coppa Italia, martedì 21 aprile la sfida al Como
- 13:10 Sport - Barcellona su Bastoni: pista non facile ma aperta. L'Inter lo valuta più di 80 mln di euro e offre il rinnovo
- 12:56 Il Giornale - L'agente di Vicario sta parlando con l'Inter: primi dialoghi positivi tra le parti
- 12:42 Collovati: "Derby inutile? Non diciamo eresie, Inter spesso beffata negli ultimi anni. Esposito arma letale per la Nazionale"
- 12:28 TS - Vicario, la Juve ci pensa: il Tottenham fa il prezzo. E per l'ingaggio...
- 12:14 Dybala costretto all'intervento al ginocchio. Possibile rientro al Meazza
- 12:00 -2 a MILAN-INTER, come sta BONNY. Il DERBY di capitan BARELLA: il RISCATTO passa dal DUELLO con RABIOT
- 11:45 Milan-Inter, Chivu torna a parlare in conferenza stampa: fissato l'orario
- 11:30 GdS - Gol da piazzato: nessuno come l'Inter. Il segreto? Ad Appiano Lab...
- 11:16 CdS - Lautaro morde il freno: nel mirino c'è la trasferta di Firenze
- 11:02 GdS - Il derby si decide in mezzo: Calhanoglu punto interrogativo
- 10:48 CdS - Dal Milan al Milan: Chivu vuole chiudere un cerchio. E pure a livello personale...
- 10:34 Buffon: "Su Bastoni tutto eccessivo, ma in quei casi serve il Var. Mondiali? Guardate i nomi..."