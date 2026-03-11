Henrikh Mkhitaryan non ha ancora preso una decisione definitiva rispetto al suo futuro sportivo (la nostra esclusiva). Stando a quanto risulta a Matteo Moretto, il centrocampista armeno, che ha compiuto 37 anni lo scorso 21 gennaio, discuterà con l'Inter dell'eventualità di rinnovare fino al 2027 il suo contratto in scadenza il 30 giugno prossimo solo verso la fine di questa stagione. La questione, a oggi, è nelle mani del giocatore che deve ancora scegliere che strada imboccare, arrivato a questo punto della sua lunga carriera.

Data: Mer 11 marzo 2026 alle 19:28
Autore: Mattia Zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
