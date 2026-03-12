"La storia del campionato ci dice che è molto improbabile l'Inter perda sette punti nelle ultime dieci giornate. Perché? I nerazzurri avranno sofferto nei big match, ma sono stati una macchina quasi perfetta nel resto del torneo. Allo stesso tempo, il Milan è stato eccezionale nelle partitissime, ma ha perso punti contro le cosiddette piccole e da qui alla fine non credo possa fare percorso netto". Così Massimo Mauro commenta, a La Gazzetta dello Sport, la corsa scudetto in atto.

"Non vedo molti margini per una rimonta. C'è, però, il fattore psicologico: se l'Inter dovesse perdere punti anche sabato contro l'Atalanta, allora le cose si potrebbero inaspettatamente complicare per Chivu, sempre che il Milan ne approfitti contro la Lazio. Bisogna poi tenere in conto che il tecnico romeno recupererà pedine importanti. A me piacciono Bonny e Pio Esposito, sono giovani con talento e un bell'avvenire, ma allo stato attuale c'è ancora un gap evidente con Thuram e Lautaro. Ecco, io penso che con il ritorno della coppia titolare, l'Inter possa ritrovare il ritmo giusto. Senza dimenticare poi anche gli altri grandi assenti, Calhanoglu e Dumfries, che daranno una grande mano".