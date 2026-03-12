"La storia del campionato ci dice che è molto improbabile l'Inter perda sette punti nelle ultime dieci giornate. Perché? I nerazzurri avranno sofferto nei big match, ma sono stati una macchina quasi perfetta nel resto del torneo. Allo stesso tempo, il Milan è stato eccezionale nelle partitissime, ma ha perso punti contro le cosiddette piccole e da qui alla fine non credo possa fare percorso netto". Così Massimo Mauro commenta, a La Gazzetta dello Sport, la corsa scudetto in atto.
"Non vedo molti margini per una rimonta. C'è, però, il fattore psicologico: se l'Inter dovesse perdere punti anche sabato contro l'Atalanta, allora le cose si potrebbero inaspettatamente complicare per Chivu, sempre che il Milan ne approfitti contro la Lazio. Bisogna poi tenere in conto che il tecnico romeno recupererà pedine importanti. A me piacciono Bonny e Pio Esposito, sono giovani con talento e un bell'avvenire, ma allo stato attuale c'è ancora un gap evidente con Thuram e Lautaro. Ecco, io penso che con il ritorno della coppia titolare, l'Inter possa ritrovare il ritmo giusto. Senza dimenticare poi anche gli altri grandi assenti, Calhanoglu e Dumfries, che daranno una grande mano".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:28 TS - Settore giovanile Inter, Sbravati successore di Tarantino? Ecco la situazione
- 12:14 Atalanta, Palladino ritrova Scalvini. Possibilità di rivedere Ederson e De Ketelaere: il punto
- 12:00 Guarda che BODO! DEA "intoccabile" pure dopo 6 sberle: in Italia si può parlar MALE solo dell'INTER?
- 11:45 Mauro: "Inter male con le big ma con le altre è una macchina. Bonny-Esposito? Gap ancora evidente con la ThuLa"
- 11:30 Toni: "Inter, le due finali di Champions ci hanno illuso. E che delusione col Bodo"
- 11:16 Capello: "Rammarico per l'eliminazione dell'Inter vedendo il tabellone. Ma guardate cosa sta facendo il Bodo"
- 11:02 Zaniolo: "All'Inter dovevo stare in prima squadra e invece... Io bad boy? Sono cambiato"
- 10:48 Ventola: "Ho sbagliato sul derby, ma lo Scudetto è dell'Inter. Cassano? Critica Bastoni e Barella, ma..."
- 10:34 TS - L'Inter pensa a Goretzka: concorrenti, stipendio e un futuro costruito sul 3-4-2-1
- 10:20 CdS - Inter, Zielinski una garanzia: tre fattori hanno fatto la differenza da un anno all'altro
- 10:06 CdS - Inter, missione portiere: c'è un problema per Alisson, pole per Vicario. E ci sono tre alternative
- 09:52 CdS - Inter, senatori sotto accusa: solo uno sta rispettando le attese. Da Thuram un gol in due mesi
- 09:38 Sacchi: "Inter, occhio alla serie negativa. C'è un interista da cui mi aspetto di più"
- 09:24 Stramaccioni: "Rimonta Milan? Difficile. L'Inter ha una cosa da fare subito: la chiave sarà..."
- 09:10 GdS - Inter a caccia dell'ottava di fila contro l'Atalanta: non accade dagli anni Sessanta che...
- 08:56 Prandelli: "Inter-Atalanta snodo decisivo per lo Scudetto. E adesso Chivu..."
- 08:42 Altobelli: "Inter, ecco chi sarà il tuo uomo Scudetto. Derby un duro colpo, ma..."
- 08:28 GdS - Inter, Bastoni resta in dubbio ma Calhanoglu migliora: chance già per sabato?
- 08:14 GdS - Rosa Inter sempre più a marchio Oaktree: le linee guida date dalla proprietà
- 08:00 GdS - Rivoluzione Inter: a rischio anche Barella e Bastoni. C'è il budget per Koné: tutti gli obiettivi
- 00:00 Champions, l'Inter di Inzaghi esempio di comodo. Palladino e Gasperini scattano la vera fotografia del calcio italiano in Europa
- 23:43 Nardella: "Firenze città più avanti sullo stadio. A Milano sono serviti dieci anni per un contratto"
- 23:28 Domani Roma-Inter, semifinale di Coppa Italia Femminile: le 21 giocatrici convocate da Rossettini
- 23:13 Colantuono: "L'italiana che ha deluso di più in Champions? L'Inter perché ha un allenatore e una rosa all'altezza"
- 22:58 Champions, tris Real con Valverde: City abbattuto. Il PSG cala il pokerissimo contro il Chelsea, il Bodo non sbaglia
- 22:38 Youth League, il 18 marzo il quarto di finale tra Inter e Benfica: terna arbitrale dall'Ucraina
- 22:24 Manganiello, terza stagionale con l'Inter. Sette vittorie nerazzurre in dieci precedenti
- 22:10 Napoli, Spinazzola scherza: "Scudetto? Felici, se l'Inter sbagliasse 4 delle prossime 5 partite"
- 21:56 Sao Paulo, c'è anche l'Inter sul fantasista classe 2009 Zabarelli. E gli scout della FIGC lo tengono d'occhio
- 21:40 L'Inter presenta 'Inter The Opus 118 Marquee Edition': "Una straordinaria celebrazione dei 118 anni di storia nerazzurra"
- 21:25 Roma, Rossettini: "Altra sfida all'Inter? Non cambia nulla. Andremo sui particolari e cercheremo di vincere"
- 21:10 Mancini: "Con l'Inter, Allegri ha dimostrato di essere tutto fuorché obsoleto. Ha fatto un gran lavoro"
- 20:55 Havertz fa gol all'89esimo e salva l'Arsenal: finisce 1-1 l'andata degli ottavi in casa del Leverkusen
- 20:40 Vicenza-Inter U23, il 'Menti' si riempie per la possibile festa promozione: biglietti venduti in mezz'ora
- 20:26 Romano: "Inter-Calhanoglu, probabilità serissima di separazione a fine stagione in un caso. Il rinnovo..."
- 20:12 Milan-Inter, plebiscito per Zielinski. Sul podio anche due difensori
- 19:56 Gasperini: "Non vinciamo una Champions dal 2010 con l'Inter. Inutile nascondere le difficoltà del calcio italiano, siamo tutti coinvolti"
- 19:42 Vicario obiettivo dell'Inter, Pagliuca: "Non sta giocando bene, non dà più quella sicurezza che dava prima"
- 19:28 Mkhitaryan, un altro anno all'Inter? Tutto nelle mani dell'armeno, le parti ne discuteranno verso fine stagione
- 19:14 Ruggito di Pavard col Marsiglia, Obraniak: "Forse De Zerbi usava troppo il bastone. Ora Beye..."
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-ATALANTA, RIALZIAMOCI: le ULTIME da APPIANO. DIBATTITO su INZAGHI e CALHA
- 18:55 Ibrahimovic scherza con i giornalisti di CBS Sports Golazo: "Dovete stare dalla parte giusta di Milano, quella fashion"
- 18:40 Atalanta annichilita dal Bayern, Palladino guarda avanti: "Tiriamo su la testa e pensiamo al campionato"
- 18:25 Dumfries punta l'Atalanta. L'Inter lo celebra alla Tupac: "All eyes on him"
- 18:12 Atalanta, De Roon: "Inter? Gara importantissima, dimentichiamo la sconfitta contro il Bayern"
- 17:57 L'Inter interessata al progetto NBA Europe, Ettore Messina: "Si tratta di una grande opportunità"
- 17:42 Icardi e Wanda Nara ancora contro in tribunale: l'azione legale dell'argentino è legata al periodo in cui era all'Inter
- 17:28 Non solo Stankovic, il Club Brugge vola coi gol di Tresoldi. E il serbo si sbilancia sul compagno
- 17:13 videoCoca Cola per Milano-Cortina 2026, Javier Zanetti crea la 'sua' lattina speciale
- 17:00 Divieto di trasferta per i tifosi Inter, non avviata la vendita dei biglietti nel settore ospiti a Firenze
- 16:45 L'Amburgo si prepara a salutare Vuskovic. Per la sua sostituzione, monitorato Lorenzo Pirola
- 16:31 Florenzi: "Per me il campionato lo vince l'Inter. Mourinho mi voleva riportare alla Roma"
- 16:17 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 16:02 Forbes - Gli Hartono del Como i proprietari più ricchi in Serie A. Marks di Oaktree stacca Cardinale
- 15:48 Calcio italiano in apnea in Europa, la versione di Italiano: "Le due finali Champions dell'Inter un grande merito"
- 15:34 videoPerché bisogna RICONOSCERE le LACUNE di CHIVU. E c'è QUALCOSA che NESSUNO dice
- 15:19 Season Ranking, batosta Atalanta e l'Italia perde terreno: quinto posto in Champions sempre più lontano
- 15:05 CIES - Valore giocatori di proprietà, comanda il Chelsea. Inter prima italiana, Lautaro oltre i 100 mln
- 14:51 Roma, operazione e stagione finita per Ferguson. E così anche l'esperienza in giallorosso
- 14:36 Psicodramma Kinsky al Tottenham, ma Tudor difende la sua scelta: "Vicario era sotto pressione"
- 14:22 Mondiali 2026, l'Iran non ci sarà. L'annuncio del Ministro dello Sport: "Contro di noi misure malvagie"
- 14:07 Moratti: "Scudetto Inter non in discussione, ma bisogna iniziare a correre. Mi proposero il Napoli, però..."
- 13:53 Atalanta, Musah guarda al campionato: "Col Bayern sconfitta netta, archiviamo e pensiamo all'Inter"
- 13:39 Sky - L'Inter al lavoro: Thuram in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni, Lautaro e Calhanoglu
- 13:24 CdS - Bayern Monaco, calcio spettacolo a Bergamo sotto gli occhi di Ausilio e Baccin
- 13:10 Tudor, assist all'Inter: Vicario sempre più in uscita dal Tottenham. Ma i nerazzurri hanno pronta l'alternativa
- 12:56 Repice: "Il derby non ha riaperto nulla. Potevo raccontare la partita due ore prima"
- 12:42 "Mani" di Ricci scatena una rissa in un bar nel pieno centro di Rovigo
- 12:29 Inter Women, Glionna: "Si può fare sempre meglio. La semifinale di Coppa Italia con la Roma? Sarà molto dura"
- 12:15 Serie A, 29esima giornata: Inter-Atalanta sarà diretta da Manganiello. Gariglio con Chiffi al VAR