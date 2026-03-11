Alla vigilia dell'euroderby tra Roma e Bologna, che deciderà chi passerà ai quarti di finale di Europa League, Gian Piero Gasperini ha fotografato nitidamente lo stato di salute deficitario del movimento calcistico italiano, prendendo spunto dalla domanda di un giornalista che gli chiedeva un parere dopo la debacle dell'Atalanta contro il Bayern Monaco: "Quest'anno è ancora più negativo di altri anni - la premessa di Gasp -. L'Europa League ci mancava dagli anni '90 (prima che la vincesse la sua Atalanta, ndr), l'ultima Champions l'ha vinta l'Inter nel 2010. Sono veramente tanti anni che non vinciamo. Quest'anno è ancora peggio e va di pari passo con i problemi della Nazionale, che speriamo fortemente possa raggiungere il Mondiale. Non è casuale, abbiamo qualche difficoltà ed è inutile nasconderle. Siamo tutti coinvolti, parlo di allenatori, delle società ma anche dei media. E' un problema molto più profondo che deriva dai Settori giovanili ma anche da come sono costruite le squadre. Il problema coinvolge tutti e va affrontato".