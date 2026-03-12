Luca Toni parla a La Repubblica del difficile momento delle formazioni italiane in Champions League. "Dovrebbe farci riflettere il rendimento europeo complessivo delle italiane. La Serie A è in difficoltà. Il confronto con le corazzate è duro, siamo distanti. Le due finali dell’Inter ci hanno illuso, ora siamo tornati alla realtà".

"Rimpianti tra le italiane? L’Atalanta è quella che ne ha di meno. Il 6-1 è pesante, ma non può esserci paragone con il Bayern. Non mi è piaciuto il Napoli. Ha avuto tanti infortuni, va bene, ma ha buttato via partite che doveva vincere. Per Conte è stata una brutta Champions. L’Inter mi ha deluso, con il Bodø doveva superare il turno. La Juventus con il Galatasaray deve rammaricarsi per la gara d’andata".