Su Tuttosport si parla del possibile futuro dei quadri tecnici nel settore giovanile dell'Inter. Uno dei nomi fatti per sostituire Massimo Tarantino, che andrà alla Roma, è quello di Michele Sbravati, ma secondo il quotidiano oggi Sbravati non ha dato segnali di un possibile addio e ha un contratto fino al 2028.

Qualora dovesse partire, a Torino potrebbe finire Roberto Trapani, oggi responsabile del vivaio del Genoa.