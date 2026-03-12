Mercoledì 18 marzo, alle ore 16, l'Inter Primavera di Benny Carbone scenderà in campo a Interello per sfidare i pari categoria del Benfica con l'obiettivo di centrare per la prima volta in assoluto le semifinali di Youth League. I nerazzurrini, che nel turno precedente hanno battuto il Betis Siviglia 5-3, hanno raggiunto i quarti di finale per la seconda volta di fila, la terza in assoluto nella loro storia.

Dal canto loro, i portoghesi si sono spinti fino a questo punto della competizione sette volte e sperano di eguagliare il primato del Barcellona raggiungendo la quinta semifinale. La squadra di Vitor Vinha è a un solo gol dall'eguagliare il record del Chelsea del 2014/15 in una stagione di Youth League (36 reti).