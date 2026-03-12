Ancora una sfida tra squadre al vertice quella in scena questo pomeriggio al Tre Fontane, dove l'Inter Women di Gianpiero Piovani affronta la Roma di Luca Rossettini per la gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMA (4-3-3): 1 Lukasova; 2 Veje, 5 Antoine, 19 Oladipo, 23 Bergamaschi; 8 Csiki, 10 Giugliano, 20 Greggi; 30 Babajid, 15 Dragoni, 7 Viens.
A disposizione: 24 Baldi, 36 Soggiu, 6 Valdezate, 9 Dorsin, 11 Haavi, 25 Thogersen, 35 Ventriglia, 47 Galli, 57 Testa, 78 Piekarska.
Coach: Luca Rossettini

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 10 Magull, 20 Detruyer, 18 Glionna; 31 Wullaert, 9 Polli.
A disposizione: 23 Ivarsdottir, 35 Robbioni, 4 Pleidrup, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 19 Paz, 22 Schough, 27 Csiszar, 33 Bartoli, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Bianchi
Assistenti: Pelosi - Ingenito
Quarto Ufficiale: Arnese

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 12 marzo 2026 alle 17:35
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
