Una delle note più liete della stagione dell'Inter è Francesco Pio Esposito, autore di quattro gol in questo campionato di Serie A. Un traguardo che avvicina il classe 2005 a pochi altri giovani nerazzurri. Nell'era dei tre punti a vittoria, infatti, solo quattro giocatori dell'Inter hanno raggiunto almeno cinque reti in Serie A prima dei 21 anni: si tratta di Nicola Ventola, Obafemi Martins, Mario Balotelli e Mateo Kovacic.