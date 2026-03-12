Una delle note più liete della stagione dell'Inter è Francesco Pio Esposito, autore di quattro gol in questo campionato di Serie A. Un traguardo che avvicina il classe 2005 a pochi altri giovani nerazzurri. Nell'era dei tre punti a vittoria, infatti, solo quattro giocatori dell'Inter hanno raggiunto almeno cinque reti in Serie A prima dei 21 anni: si tratta di Nicola Ventola, Obafemi Martins, Mario Balotelli e Mateo Kovacic.

Sezione: Focus / Data: Gio 12 marzo 2026 alle 19:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
