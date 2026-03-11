Sarà quindi Gianluca Manganiello, arbitro 44enne della sezione di Pinerolo, a dirigere la gara di San Siro di sabato pomeriggio tra Inter e Atalanta. Sarà la terza direzione stagionale per Manganiello coi nerazzurri in campo, dopo le sfide, entrambe vinte, contro la Lazio del 9 novembre, nella sera dell'infortunio di Denzel Dumfries, e lo scorso 21 febbraio a Lecce, entrambe per 2-0. Sono 10 i precedenti di Manganiello con l'Inter: il bilancio è di sette vittorie, un pareggio e due sconfitte.