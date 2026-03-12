Il marchio di Oaktree sull'Inter sarà ancora più visibile nella rosa 2026-27. Come riporta La Gazzetta dello Sport, saluteranno alcuni vecchi soldati ultratrentenni e arriveranno nuovi ragazzi. Ci saranno però delle eccezioni per alcuni ruoli delicati, ad esempio il portiere, ma non solo.

L'idea di Oaktree è quella di puntare su sostenibilità e ambizione, tramite il player trading, affidandosi a Marotta e al resto della dirigenza. Nonostante un percorso in Champions chiuso con largo anticipo rispetto allo scorso anno, anche nel prossimo esercizio non ci saranno criticità. E ci sarà un investimento di un centinaio di milioni per i nuovi campi a Interello e Appiano, dove sarà costruita la foresteria per la seconda squadra.