Tanti aneddoti sui tempi del Napoli nella lunga chiacchierata di Fabiano Santacroce durante il podcast 'DoppioPasso'. Parlando di Aurelio De Laurentiis, l'ex difensore azzurro racconta anche un episodio legato ad un match contro l'Inter: "Un anno abbiamo vinto contro l'Inter di Mourinho, che non perdeva con nessuno. De Laurentiis entra negli spogliatoi per congratularsi e i vecchi gridano: 'Premio, premio, premio'. Ma lui risponde che no, sono pagati per fare questo. E ci può stare. Poi andiamo a San Siro contro il Milan e perdiamo una partita bella tirata. Entra nello spogliatoio e annuncia che avrebbe dato il premio a tutti. L'unico che ci ha dato un premio per una partita persa, ma lui è così".