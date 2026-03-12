Nicola Ventola ha rilasciato un'intervista a Il Giorno in previsione dello spettacolo al Teatro degli Arcimboldi di Milano del 16 marzo, con "Viva el Futbol". "Se abbiamo detto qualche sciocchezza? Quante volte abbiamo sbagliato... Io l’ultima volta pochi giorni fa: pronosticai che l’Inter avrebbe vinto il derby 4-1".

"Chi non inviteremmo mai? Ma noi inviteremmo tutti! Vero, Cassano non ha troppa stima per Marotta, dice che è un bravo politico. E non gli piacciono Barella e Bastoni, ma ci confronteremmo con loro. Scudetto all’Inter? Si, è fatta. Inter-Atalanta? Ho dato lo scudetto all’Inter, quindi non può ricominciare a perdere punti: vince 2-1".