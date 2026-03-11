Ci sarebbe l'Inter sulle tracce di Gustavo Zabarelli, fantasista classe 2009 del Sao Paulo, che qualcuno paragona addirittura a Kakà. Il ragazzo, seguito anche da Milan e Barcellona, è in possesso del doppio passaporto italiano e brasiliano e, per questo motivo, alcuni scout della FIGC lo stanno monitorando costantemente con l'obiettivo di farlo entrare nelle giovanili azzurre. Lo rivela in esclusiva il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X. 

Sezione: Focus / Data: Mer 11 marzo 2026 alle 21:56
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
