Tra i pareri espressi oggi su La Gazzetta dello Sport c'è anche quello di Arrigo Sacchi. "Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo. Ha una struttura di squadra molto solida e la vittoria nel derby ha sicuramente dato entusiasmo a tutto l'ambiente".
"L'Inter - aggiunge - ha un solo dovere: fare punti e mantenere il distacco. Lo scudetto è l'unico obiettivo rimasto e quindi i nerazzurri daranno l'anima per arrivare al traguardo. Però confesso che li ho visti in leggero calo rispetto ad altri periodi della stagione. Sarà colpa delle assenze, forse, o sarà che sono meno determinati ed efficaci di prima. Per questa ragione devono fare attenzione: incappare in una serie negativa è un attimo e poi uscirne diventa un problema".
"Il giocatore che può aiutare l'Inter a correre verso lo scudetto è sicuramente Lautaro. Dei quattro attaccanti è il migliore, inoltre è il capitano, è un uomo-spogliatoio ascoltato e rispettato. Mi aspetto qualche cosa in più da Barella, che non mi sembra al top della condizione".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 10:48 Ventola: "Ho sbagliato sul derby, ma lo Scudetto è dell'Inter. Cassano? Critica Bastoni e Barella, ma..."
- 10:34 TS - L'Inter pensa a Goretzka: concorrenti, stipendio e un futuro costruito sul 3-4-2-1
- 10:20 CdS - Inter, Zielinski una garanzia: tre fattori hanno fatto la differenza da un anno all'altro
- 10:06 CdS - Inter, missione portiere: c'è un problema per Alisson, pole per Vicario. E ci sono tre alternative
- 09:52 CdS - Inter, senatori sotto accusa: solo uno sta rispettando le attese. Da Thuram un gol in due mesi
- 09:38 Sacchi: "Inter, occhio alla serie negativa. C'è un interista da cui mi aspetto di più"
- 09:24 Stramaccioni: "Rimonta Milan? Difficile. L'Inter ha una cosa da fare subito: la chiave sarà..."
- 09:10 GdS - Inter a caccia dell'ottava di fila contro l'Atalanta: non accade dagli anni Sessanta che...
- 08:56 Prandelli: "Inter-Atalanta snodo decisivo per lo Scudetto. E adesso Chivu..."
- 08:42 Altobelli: "Inter, ecco chi sarà il tuo uomo Scudetto. Derby un duro colpo, ma..."
- 08:28 GdS - Inter, Bastoni resta in dubbio ma Calhanoglu migliora: chance già per sabato?
- 08:14 GdS - Rosa Inter sempre più a marchio Oaktree: le linee guida date dalla proprietà
- 08:00 GdS - Rivoluzione Inter: a rischio anche Barella e Bastoni. C'è il budget per Koné: tutti gli obiettivi
- 00:00 Champions, l'Inter di Inzaghi esempio di comodo. Palladino e Gasperini scattano la vera fotografia del calcio italiano in Europa
- 23:43 Nardella: "Firenze città più avanti sullo stadio. A Milano sono serviti dieci anni per un contratto"
- 23:28 Domani Roma-Inter, semifinale di Coppa Italia Femminile: le 21 giocatrici convocate da Rossettini
- 23:13 Colantuono: "L'italiana che ha deluso di più in Champions? L'Inter perché ha un allenatore e una rosa all'altezza"
- 22:58 Champions, tris Real con Valverde: City abbattuto. Il PSG cala il pokerissimo contro il Chelsea, il Bodo non sbaglia
- 22:38 Youth League, il 18 marzo il quarto di finale tra Inter e Benfica: terna arbitrale dall'Ucraina
- 22:24 Manganiello, terza stagionale con l'Inter. Sette vittorie nerazzurre in dieci precedenti
- 22:10 Napoli, Spinazzola scherza: "Scudetto? Felici, se l'Inter sbagliasse 4 delle prossime 5 partite"
- 21:56 Sao Paulo, c'è anche l'Inter sul fantasista classe 2009 Zabarelli. E gli scout della FIGC lo tengono d'occhio
- 21:40 L'Inter presenta 'Inter The Opus 118 Marquee Edition': "Una straordinaria celebrazione dei 118 anni di storia nerazzurra"
- 21:25 Roma, Rossettini: "Altra sfida all'Inter? Non cambia nulla. Andremo sui particolari e cercheremo di vincere"
- 21:10 Mancini: "Con l'Inter, Allegri ha dimostrato di essere tutto fuorché obsoleto. Ha fatto un gran lavoro"
- 20:55 Havertz fa gol all'89esimo e salva l'Arsenal: finisce 1-1 l'andata degli ottavi in casa del Leverkusen
- 20:40 Vicenza-Inter U23, il 'Menti' si riempie per la possibile festa promozione: biglietti venduti in mezz'ora
- 20:26 Romano: "Inter-Calhanoglu, probabilità serissima di separazione a fine stagione in un caso. Il rinnovo..."
- 20:12 Milan-Inter, plebiscito per Zielinski. Sul podio anche due difensori
- 19:56 Gasperini: "Non vinciamo una Champions dal 2010 con l'Inter. Inutile nascondere le difficoltà del calcio italiano, siamo tutti coinvolti"
- 19:42 Vicario obiettivo dell'Inter, Pagliuca: "Non sta giocando bene, non dà più quella sicurezza che dava prima"
- 19:28 Mkhitaryan, un altro anno all'Inter? Tutto nelle mani dell'armeno, le parti ne discuteranno verso fine stagione
- 19:14 Ruggito di Pavard col Marsiglia, Obraniak: "Forse De Zerbi usava troppo il bastone. Ora Beye..."
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-ATALANTA, RIALZIAMOCI: le ULTIME da APPIANO. DIBATTITO su INZAGHI e CALHA
- 18:55 Ibrahimovic scherza con i giornalisti di CBS Sports Golazo: "Dovete stare dalla parte giusta di Milano, quella fashion"
- 18:40 Atalanta annichilita dal Bayern, Palladino guarda avanti: "Tiriamo su la testa e pensiamo al campionato"
- 18:25 Dumfries punta l'Atalanta. L'Inter lo celebra alla Tupac: "All eyes on him"
- 18:12 Atalanta, De Roon: "Inter? Gara importantissima, dimentichiamo la sconfitta contro il Bayern"
- 17:57 L'Inter interessata al progetto NBA Europe, Ettore Messina: "Si tratta di una grande opportunità"
- 17:42 Icardi e Wanda Nara ancora contro in tribunale: l'azione legale dell'argentino è legata al periodo in cui era all'Inter
- 17:28 Non solo Stankovic, il Club Brugge vola coi gol di Tresoldi. E il serbo si sbilancia sul compagno
- 17:13 videoCoca Cola per Milano-Cortina 2026, Javier Zanetti crea la 'sua' lattina speciale
- 17:00 Divieto di trasferta per i tifosi Inter, non avviata la vendita dei biglietti nel settore ospiti a Firenze
- 16:45 L'Amburgo si prepara a salutare Vuskovic. Per la sua sostituzione, monitorato Lorenzo Pirola
- 16:31 Florenzi: "Per me il campionato lo vince l'Inter. Mourinho mi voleva riportare alla Roma"
- 16:17 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 16:02 Forbes - Gli Hartono del Como i proprietari più ricchi in Serie A. Marks di Oaktree stacca Cardinale
- 15:48 Calcio italiano in apnea in Europa, la versione di Italiano: "Le due finali Champions dell'Inter un grande merito"
- 15:34 videoPerché bisogna RICONOSCERE le LACUNE di CHIVU. E c'è QUALCOSA che NESSUNO dice
- 15:19 Season Ranking, batosta Atalanta e l'Italia perde terreno: quinto posto in Champions sempre più lontano
- 15:05 CIES - Valore giocatori di proprietà, comanda il Chelsea. Inter prima italiana, Lautaro oltre i 100 mln
- 14:51 Roma, operazione e stagione finita per Ferguson. E così anche l'esperienza in giallorosso
- 14:36 Psicodramma Kinsky al Tottenham, ma Tudor difende la sua scelta: "Vicario era sotto pressione"
- 14:22 Mondiali 2026, l'Iran non ci sarà. L'annuncio del Ministro dello Sport: "Contro di noi misure malvagie"
- 14:07 Moratti: "Scudetto Inter non in discussione, ma bisogna iniziare a correre. Mi proposero il Napoli, però..."
- 13:53 Atalanta, Musah guarda al campionato: "Col Bayern sconfitta netta, archiviamo e pensiamo all'Inter"
- 13:39 Sky - L'Inter al lavoro: Thuram in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni, Lautaro e Calhanoglu
- 13:24 CdS - Bayern Monaco, calcio spettacolo a Bergamo sotto gli occhi di Ausilio e Baccin
- 13:10 Tudor, assist all'Inter: Vicario sempre più in uscita dal Tottenham. Ma i nerazzurri hanno pronta l'alternativa
- 12:56 Repice: "Il derby non ha riaperto nulla. Potevo raccontare la partita due ore prima"
- 12:42 "Mani" di Ricci scatena una rissa in un bar nel pieno centro di Rovigo
- 12:29 Inter Women, Glionna: "Si può fare sempre meglio. La semifinale di Coppa Italia con la Roma? Sarà molto dura"
- 12:15 Serie A, 29esima giornata: Inter-Atalanta sarà diretta da Manganiello. Gariglio con Chiffi al VAR
- 12:00 videoITALIA sbranata in CHAMPIONS, quanta IPOCRISIA: chiedete SCUSA all'INTER di SIMONE INZAGHI!
- 11:45 Solidarietà tra portieri per Kinsky: Sommer rincuora il collega con le parole di De Gea
- 11:30 De Vrij ai Mondiali, Koeman: "All'Inter gioca poco, ma altri fattori parlano a suo favore"
- 11:16 Retroscena dal Corsera: Inter e Juventus decisive per far saltare la riunione arbitri-allenatori
- 11:02 Il Messaggero - La nuova Inter ripartirà da Lautaro. In cinque saluteranno, molti restano in bilico
- 10:48 Trezeguet: "Dieci anni di Juve. Ma dopo il primo anno potevo andare all'Inter: vi racconto"
- 10:34 Serena: "Gestione Inzaghi opaca nel finale, ma che gioco: con gli attaccanti di quest'anno..."