Tra i pareri espressi oggi su La Gazzetta dello Sport c'è anche quello di Arrigo Sacchi. "Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo. Ha una struttura di squadra molto solida e la vittoria nel derby ha sicuramente dato entusiasmo a tutto l'ambiente".

"L'Inter - aggiunge - ha un solo dovere: fare punti e mantenere il distacco. Lo scudetto è l'unico obiettivo rimasto e quindi i nerazzurri daranno l'anima per arrivare al traguardo. Però confesso che li ho visti in leggero calo rispetto ad altri periodi della stagione. Sarà colpa delle assenze, forse, o sarà che sono meno determinati ed efficaci di prima. Per questa ragione devono fare attenzione: incappare in una serie negativa è un attimo e poi uscirne diventa un problema".

"Il giocatore che può aiutare l'Inter a correre verso lo scudetto è sicuramente Lautaro. Dei quattro attaccanti è il migliore, inoltre è il capitano, è un uomo-spogliatoio ascoltato e rispettato. Mi aspetto qualche cosa in più da Barella, che non mi sembra al top della condizione".