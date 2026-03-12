Quella di sabato tra Inter e Atalanta sarà la 130ª sfida in Serie A tra le due squadre. Il bilancio sorride ai nerazzurri di Milano che comandano con 71 successi, 24 dei bergamaschi e 34 pareggi. La formazione bergamasca è infatti l'avversaria contro cui l'Inter ha segnato di più nella competizione, mentre per la Dea quella milanese rappresenta la squadra contro cui ha perso più partite (71) e subito più gol (233).