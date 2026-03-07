La stagione di Federico Dimarco è stata fin qui a dir poco strepitosa. Numeri altisonanti e una crescita progressiva davvero notevole nello sviluppo offensivo dell'azione. L'economia nerazzurra passa anche soprattutto dai piedi di Dimash, sempre più decisivo negli ultimi 30 metri della manovra. 79 cross riusciti: Dimarco comanda senza discussioni la speciale graduatoria dei traversoni realizzati. Nella top 10 c'è solamente un profilo del Milan: si tratta di Bartesaghi, la cui presenza è però in dubbio dopo l'infortunio post-Cremona. I rossoneri provano spesso a crossare dal lato sinistro e quest'aspetto è un fattore da considerare.