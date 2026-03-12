Sette punti di distacco dalla seconda in classifica sembrano tanti, ma sappiamo bene che la Serie A è tutto fuorché prevedibile. L’Inter continua a guidare il campionato con autorità, ma la corsa allo scudetto non è ancora chiusa e ogni giornata può cambiare radicalmente la situazione. Però… la fine della stagione si avvicina, quindi è lecito iniziare a farsi due conti. Quando la vittoria potrebbe smettere di essere un sogno da inseguire e diventare matematica?
I numeri nerazzurri
A dieci giornate dalla fine, l’Inter è saldamente ancora prima in classifica, come del resto è stata per la gran parte della stagione. Ma dieci partite sono tante quando i punti che la separano dal secondo posto in classifica sono solo sette. Praticamente due sconfitte e un pareggio basterebbero a spodestare i nerazzurri.
Tuttavia, i numeri della squadra dopo 28 giornate sono abbastanza rassicuranti.
22 vittorie
5 sconfitte
1 pareggio
22 gol subiti (per una media di 0.8 a partita)
15 partite giocate senza subire gol
64 gol segnati (per una media di 2.5 a partita)
259 contrasti vinti su un totale di 427
1274 duelli vinti su un totale di 2438
Passaggi eseguiti con successo nell’87,3% dei casi
È vero che solo il 17,2% dei tiri in porta ha avuto una conclusione positiva, ma in generale questi numeri fanno ben sperare.
Il sogno rimandato
Dai numeri che abbiamo elencato, si potrebbe pensare che l’Inter abbia dominato, pressoché indisturbata, il campionato fin dalla prima giornata. Quegli stessi numeri suggeriscono facilmente un dominio assoluto fino a maggio. In realtà, non è così. I nerazzurri sono incappati, più di una volta, in battute d’arresto che hanno ricordato al team di Chivu quanto la Serie A possa portare gioie e dolori in egual misura.
In particolare, la batosta più grossa, anche in termini di orgoglio, è arrivata nel giorno della Festa della Donna. Il giorno del derby di Milano. Un sito leader nel settore bonus andrebbe in tilt dopo una partita del genere. Perché un solo gol è bastato ai rossoneri per rimandare i sogni di gloria dei cugini nerazzurri. Una vittoria, avrebbe portato l’Inter a 13 punti dal Milan, il che avrebbe virtualmente chiuso i conti, regalandogli lo scudetto. Peccato che il diavolo (rossonero) abbia voluto metterci le corna …
Il vantaggio resta importante, ma non abbastanza da dormire sugli allori. Anzi, quella sconfitta ha riaperto la corsa allo scudetto in maniera indubitabile. Certo, in casa Milanello si continua a insistere che l’obiettivo principale è la Champions League, ma quei sette punti non sono poi così tanti quando mancano dieci partite.
Corsa allo scudetto: i possibili scenari
E dunque, nulla è scontato. Una settimana prima pensi a come festeggerai il ventunesimo scudetto; quella dopo ti chiedi se invece dovrai guardare Milano tingersi di rossonero. A questo punto, l’Inter non può permettersi passi falsi se vuole chiudere i conti in anticipo.
Vediamo i numeri con più chiarezza:
Punti attuali: 67
Punti di distanza dalla seconda in classifica: 7
Giornate rimanenti: 10
Punti possibili rimanenti: 30
Partite da giocare in casa: 5
Partite da giocare in trasferta: 5
Le avversarie dirette
Avendo già affrontato sia Milan che Napoli, l’Inter ora non ha scontri diretti ad alta tensione, a meno che non consideriamo il Como e la Roma ancora in corsa per lo scudetto. Tecnicamente lo sono, ma entrambe sono a -16 dalla capolista. L’Inter dovrebbe fare un vero disastro nelle prossime 10 giornate per perdere questo vantaggio. Il pericolo principale, dunque, rimane il Milan, e con un piccolo sforzo in più, il Napoli, che è a 11 punti dai nerazzurri.
Scenari concreti
In concreto, ecco cosa potrebbe succedere:
Percorso perfetto: 10 vittorie consecutive. Se anche Milan e Napoli mantenessero lo stesso ritmo, non cambierebbe nulla. L’Inter sarebbe campione d’Italia all’ultima giornata.
Scenario realistico: 7 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. In totale, sarebbero 22 punti, che porterebbero i nerazzurri a 88 punti. La situazione si capovolgerebbe solo se il Milan vincesse tutte e 10 le partite che restano.
Scenario meno favorevole: 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi. In totale, sarebbero 17 punti, che porterebbero l’Inter a 84 punti. Anche in questo caso, il Milan avrebbe un margine molto ristretto, potendo permettersi al massimo 1 sconfitta.
Scenario disastroso: 2 vittorie, 7 sconfitte e 1 pareggio. 7 punti sarebbero sufficienti a vincere comunque se il Milan e il Napoli seguissero un percorso altrettanto funesto, ma sarebbe improbabile.
Dunque, i nerazzurri dovrebbero proprio impegnarsi per perdere lo scudetto. Con il vantaggio attuale, ogni passo falso delle inseguitrici accorcia l’attesa per i festeggiamenti. La strada verso il ventunesimo tricolore è chiara: tutto ciò che serve è mantenere la concentrazione e non dare nulla per scontato. I numeri sono dalla parte dei nerazzurri, ma si sa, il calcio è proprio come il mese di marzo: imprevedibile e pieno di temporali improvvisi.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
