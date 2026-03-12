Nel corso di un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it, l'ex calciatore Beppe Dossena ha detto la sua sulla corsa Scudetto, rivitalizzata dalla vittoria del Milan nel derby di domenica scorsa.

Il Milan fa suo il secondo derby in campionato. Quali sono state le impressioni sulla gara disputata da entrambe le squadre?

“Ho visto un Milan molto determinato, sin dalle prime battute, consapevole di poter superare il suo avversario; tutta la squadra ha mostrato lucidità e ha interpretato la gara in maniera esemplare, riuscendo a dettare i tempi. Dall'altra parte, nonostante l'ottima conduzione generale del Milan, c'è stata una squadra che ha avuto la prima vera occasione per passare in vantaggio: se Mkhitaryan avesse concretizzato la sua grande azione personale, non so come sarebbe finita la partita. L'Inter non si è espressa al meglio, ma credo che vada riconosciuto ampio merito al Milan che è stato bravo a concedere pochissime opportunità”.

Sette punti di vantaggio, a dieci giornate dalla fine, rappresentano un margine rassicurante per il primo posto dell'Inter?

“Oggettivamente, lo sono, ma il risultato del derby tiene tutto ancora aperto. È stata una vittoria che ha dato slancio ed entusiasmo a tutto l'ambiente, quindi, d'ora in avanti, il Milan farà bene a provarci, pur sapendo che sarà molto difficile riuscire a raggiungere l'Inter. A questo punto della stagione, direi che sette punti sono tanti, ma l'aritmetica lascia spazio a ogni possibilità; si tratta di un esito che tiene vivo questo campionato, quindi lo rende anche più avvincente. Perdere un derby fa sempre male, ma l'Inter ha un organico molto forte anche sul profilo mentale, in grado di superare in fretta i momenti negativi. Il margine di vantaggio è così prezioso che molto difficilmente sciuperà”.